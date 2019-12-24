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24.12.2019 - 09:56 | | İHA

Şile'de tepki çeken görüntü! Yüzlercesi ormana bırakıldı

Şile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsü ve su birikintilerine oldukça zarar veren lastikleri görenler adeta şaşkınlığa uğruyor. Lastiklerin kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı ise bilinmiyor.Yüzlerce lastiğin ormandaki görüntüleri ise havadan görüntülendi.

Şile'de tepki çeken görüntü! Yüzlercesi ormana bırakıldı
Şile'de tepki çeken görüntü! Yüzlercesi ormana bırakıldı
Şile'de tepki çeken görüntü! Yüzlercesi ormana bırakıldı
Şile'de tepki çeken görüntü! Yüzlercesi ormana bırakıldı
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Şile Oruçoğlu'nda ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği adeta görenleri şoke ediyor. Otomobil lastikleri, ormandaki bitkilerin yanı sıra hayvanların yaşamlarını da olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda su birikintilerine oldukça zarar veriyor. Lastiklerin içerisinde bulunduğu su birikintisine de siyah bir görüntü oluşturması dikkatlerden kaçmıyor. Adeta doğa katliamına yol açan lastiklerin kim tarafından ve neden bırakıldığı ise bilinmiyor.

Lastiklerden şikayetçi olan Şile sakini İsmail Alkan, “10 yıldan fazladır bu lastikler burada. Gölet oluşuyor burada, ama balık yaşayamıyor. En kurak zamandayız, daha önceli seneler gelseydiniz göremeyecektiniz, çünkü burası su dolu oluyor. O yüzden şimdi görebiliyorsunuz. Ve simsiyah su. Artık kim bilir hangi kaynak sularına karışıyor. Buradaki çam fidanları lastiği absorbe etmeye, yok etmeye çalışıyor, ama edemiyor. Şu görüntü neleri katlediyor bilmiyorum artık. Ormanda yangın çıkartabiliyor, suları zehirliyor. Ormanda gezdiğiniz zaman hiç yakışmıyor” dedi. Öte yandan adeta çevreyi katleden yüzlerce lastiğin görüntüsü ise havadan çekilen görüntülerde daha net görülüyor. Lastiklerin oluşturduğu çevre kirliliği havadan net olarak görülebiliyor.

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