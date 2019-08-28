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28.08.2019 - 15:31| DHA

Silindirle ezdiler! Ekipler hepsini tek tek topladılar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.

Silindirle ezdiler! Ekipler hepsini tek tek topladılar

Trafik zabıta ekipleri, şehir içi yolcu taşıyan midibüs ve otobüslerde, gürültü kirliliğine yol açması nedeniyle yasak olan havalı korna denetimi yaptı. Ekipler, bulunan havalı kornalara sökerek, el koydu. Araç sahipleri hakkında da yasal işlem yaptı. Kornalar daha sonra yol ortasına konuldu ve üzerinden silindir geçirerek, imha edildi. Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Silindirle ezdiler!Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
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