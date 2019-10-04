MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSimay Rasimoğlu kimdir? Kaç yaşında?
04.10.2019 - 10:58 |

Simay Rasimoğlu kimdir? Kaç yaşında?

Miss Turkey 2019 dün gece gerçekleşti. 20 aday arasından en güzel kadın belli oldu. Yarışmayı kazanan Simay Rasimoğlu olurken hakkındaki bilgiler de merak edilmeye başlandı.

Simay Rasimoğlu kimdir? Kaç yaşında?

Miss Turkey 2019 güzeli seçildi. Yarışmayı 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu kazandı. Bu gelişmeyle birlikte "Simay Rasimoğlu kimdir?" sorusu gündem oldu.

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.82. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

    Keçilerin araç üzerinde beslenme keyfiİzmir'in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, Avrupa'nın 5'inci, Türkiye'nin de 2'nci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerine çıkarak zarar verdi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Bakan duyurdu! Cinsel saldırı davalarında yeni dönem

    Son dakika! Bakan duyurdu! Cinsel saldırı davalarında yeni dönem

    Naim Süleymanoğlu’nun kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı

    Naim Süleymanoğlu’nun kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı

    Müzayede öncesi bastırdıkları kataloglarda çalıntı tarihi eserler çıktı

    Müzayede öncesi bastırdıkları kataloglarda çalıntı tarihi eserler çıktı

    Deprem oldu mu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

    Deprem oldu mu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

    Sıradaki Haber