04.10.2019 - 10:58 |
Simay Rasimoğlu kimdir? Kaç yaşında?
Miss Turkey 2019 dün gece gerçekleşti. 20 aday arasından en güzel kadın belli oldu. Yarışmayı kazanan Simay Rasimoğlu olurken hakkındaki bilgiler de merak edilmeye başlandı.
Miss Turkey 2019 güzeli seçildi. Yarışmayı 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu kazandı. Bu gelişmeyle birlikte "Simay Rasimoğlu kimdir?" sorusu gündem oldu.
SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.82. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.