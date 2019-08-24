Şimdi de ‘Drakula böceği’ tehlikesi

Türkiye’ye ithal süs bitkileriyle geldiği tahmin edilen Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis) birçok bölgeye yayıldı. ‘Drakula’ olarak anılan böcekler derin oyuklar açtığı ağaçları yok ediyor. Özellikle Karadeniz’deki illerde fındık ağaçlarında ciddi kayıplar var. Tarım ve Orman Bakanlığı da ‘Drakula’ böceğiyle mücadele için eylem planı hazırladı.

Halk arasında ‘Drakula’ olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Böceği şu ana kadar İstanbul, Antalya, Sakarya ve Trabzon’da görüldü. Böceğin Türkiye’ye ithal edilen süs bitkileriyle geldiği tahmin ediliyor. Böcek görüldüğü illerde ağaçlara ciddi zararlar verirken, Trabzon’un Maçka ilçesinde de fındık bahçelerinin kâbusu haline geldi.

Gövdeye yerleşiyor

Ağaçlarının gövdelerine yerleşen böcek, ağaçları çürüterek ve delik açarak zarar veriyor. Yetkililer, hızla yayılan böceğin görüldüğü yerlerde bulunan Tarım İl Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile ilgili bilimsel çalışma yürüten Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Demir, “Bu böcek birkaç yıl önce İstanbul’da ortaya çıktı. Ciddi manada ağaçları kurutuyor. Vampir Kelebek ve Turunçgil Uzun Antenli Böceği gibi türler gümrükte fidelerin yeterince denetlenmemesi nedeniyle ülkemize geliyor.

Fidelerin çatlak ve kabuklarının arasında yumurtaları oluyor. Yumurtalardan çıkan larvalar direk ağacın içerisine giriyor. Zararı oluşturan ve ağaçların kurumasına neden olan da larva dönemi. Böcek daha sonra ergin haliyle kocaman bir delikle ağaçtan çıkıyor. Bu çıkıştan sonra artık ağaç için çok geç” diye konuştu.

İstanbul’da 13 ilçede

Drakula böceği, Trabzon’un Maçka Esiroğlu Mahallesi’ndeki fındık bahçelerinde de hızla yayılım göstermiş. Fındık üreticileri böcekten yana dertli. Yayılım alanının 2 bin dönüme kadar çıktığını belirten uzmanlar, Trabzon’da da böceğin belediyenin süs bitki üretim alanından yayıldığını savunuyor.

Zararlıyla mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamada, 13 ilçede Drakula böceğinin tespit edildiğine dikkat çekti. İBB yetkilileri, “Son 4 yılda turunçgil uzun antenli böceğiyle mücadele kapsamında böceğin görüldüğü 3 bin 283 adet ağaç imha edildi” bilgisini verdi.

BAKANLIK: İmha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı uzun antenli böceğin görüldüğü illerde yok edilmesi için eylem planı hazırlandığını kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İstanbul, Antalya ve Sakarya’da tespit edilen zararlı, konukçuları ile yok edilmiştir”denildi.