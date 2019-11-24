Şimdi onları dünya tanıyor! İkisin de ortak özelliği...

Kayseri'de beden eğitimi ve spor öğretmenliği eğitimini tamamladıktan sonra askeri sınavlarda başarılı olan Dilara Keleş, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptı. Kick boksa ilgi duyan Dilara Keleş, Jandarma Gücü Komutanlığı'nda antrenmanlara başladı. 3 yılda 15 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa kupası birinciliği kazanan Dilara Keleş, 2-7 Ekim'de Bosna Hersek'te düzenlenen dünya şampiyonasında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Askerlik görevinin yanı sıra sporda da başarılarıyla ailesini gururlandıran Dilara Keleş, milli takım formasıyla kazandığı madalya sayısını artırmayı hedefliyor. Antalya'da 26 Kasım'da yapılacak Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarına milli takım kampında devam eden Dilara Keleş, altın madalya kazanmayı istediğini söyledi. Keleş, "Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Şampiyonluğumu mensubu olduğum jandarma teşkilatına ve silah arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum" dedi.

TEĞMEN YÖRÜK'ÜN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Kayseri'de oturan Metin Yürük, 8 yıl önce ilgi duyduğu kick boksta farklı kategorilerde 5 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Üniversitede beden eğitimi öğretmenliğinden mezun olduktan sonra askeri sınavlara giren Metin Yürük, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda takım komutanı olarak görev aldı. Kick boksa devam etmek isteyen Jandarma Teğmen Metin Yürük, Jandarma Gücü Spor Kulübü'nde 3 yıl önce antrenmanlara başladı.

Milli takım formasıyla 3 yılda 10 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa kupası birinciliği kazanan Metin Yürük, ocak ayında Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, 26 Kasım'da Antalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

Hedeflerini anlatan Metin Yürük, "Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum. Şampiyonluğumu şehit ve gazilerimize armağan etmek istiyorum. Dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımızı göndere çektirip, ülkeme armağan etmek en büyük gururum olacak" diye konuştu.