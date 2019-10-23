‘Simit’ Oxford Sözlük’te

Sokak köşelerinde, evde, kafelerde ve daha birçok yerde bulabileceğiniz bir lezzet... Simit. Simidin sözlükteki karşılığı ise şöyle: “Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü.”

İzmirlilerden itiraz

Oxford’un sözlüğüne “simit”i eklemesinden sonra ise Twitter’da İzmirlilerden itiraz geldi. “Ona simit denmez, gevrek denir” diyenler kadar dikkat çekici bir tweet de Vedat Milor’dan geldi. Milor, “İngilizler bile ‘Turkish bagel’ ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hâlâ gevrek diyor” dedi.