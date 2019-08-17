17.08.2019 - 07:50| GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Simülasyonla depremi 20 saniye yaşadılar
Afet bilincini geliştirmek üzere Avcılar Havuz Meydanı’ında kurulan deprem simülasyon tırında vatandaşlara 20 saniye boyunca 6 büyüklüğünde deprem yaşatıldı.
Kandilli Rasathanesi uzmanları tarafından vatandaşlara deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği ve ev eşyalarının güvenli bir şekilde nasıl dizayn edileceği hakkında bilgiler verildi. Avcılar Belediyesi’nin depremle ilgili ciddi çalışmalarının olduğunu söyleyen Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz, “Binalarda daha güvenli nasıl yaşanabileceği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Yıkılma ihtimali olan binaları yeniden düzenleyerek daha sağlam binalar elde etmeyi düşünüyoruz. Deprem gerçeği bizim her zaman önümüzde var. Belediye Başkanımız her toplantıda bu gerçeği dile getiriyor. Simülasyon tırı ile vatandaşlarımızda farkındalık ve deprem bilincini oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.
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