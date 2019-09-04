Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile 9 ay önce evlendiği Burcu Kıratlı'nın boşanma kararı aldığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Peki ünlü isimlerin hayranlarının oldukça merak ettiği Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? İşte ayrıntılar...
9 Aralık 2018'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
SİNAN AKÇIL İLE BURCU KIRATLI BOŞANIYOR MU?
Sinan Akçıl'ın nisan ayında verdiği röportajda eski sevgilisi Hadise'den bahsetmesi evlilikteki ilk kriz oldu.
Boşanacakları konuşulan ünlü çift, ailelerin araya girmesiyle evliliklerine ikinci bir şans verdi.
Çift, ikinci büyük krizi de geçtiğimiz günlerde yaşadı. Burcu Kıratlı'nın çekimleri Adana'da gerçekleşecek olan diziye 'evet' demesi, Sinan Akçıl'ın ise ünlü oyuncuya kısıtlamalar getirmesi bardağı taşırdı.
Krizi atlatamayan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl bu kez ayrılık kararı aldı.
2. Sayfa'nın haberine göre; geçtiğimiz hafta evlerini ayıran ikili 6 Eylül Cuma günü anlaşmalı olarak boşanacak.
Ayrılık kararının ardından Burcu Kıratlı annesinin evine yerleşirken, avukatlarına talimat veren Sinan Akçıl Avrupa turuna çıktı.
SİNAN AKÇIL KİMDİR?
Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 Leeuwarden, Hollanda doğumludur. Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır.
Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yapmıştır.
SİNAN AKÇIL ALBÜMLERİ
2011 Kalp Sesi
2012 Karnaval
2013 Kapı
2014 Tabi Tabi
2014 Hatırlasana
2015 Best Of Aşk
2015 Ayıp Yani
2016 1001 Gece
2016 Şarttır
2016 Başka Şansın Yok