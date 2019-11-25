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25.11.2019 - 09:17 | | İHA

Sınava arkadaşının yerine girince yakalandı!

İstanbul Kağıthane’de, sahte evrak düzenleyerek arkadaşının yerine sınava giren bir kişi, sınav gözetmenlerinin dikkati sayesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sınava arkadaşının yerine girince yakalandı!

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane’de bulunan Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Salonunda meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, sahte evrak düzenleyerek daha önce ehliyet sınavından kalan arkadaşının yerine sınava girdi. Sınava giren kişinin davranışlarından şüphelenen gözetmenler, şüphelendikleri şahsın sınav giriş belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrol sonucu evrakların sahte olduğunu belirleyen sınav gözetmenleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, evrakta sahtecilik yapan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Kağıthane Çağlayan Polis Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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