Sınavlı uzlaşı!

İstanbul’da bir okulda öğretmen olan Kübra A. karşıdan karşıya geçerken kendisine çarpan motosiklet kullanıcısı üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Ahmet Y.’den şikâyetçi oldu. Savcılık Ahmet Y.’nin ilk geçiş hakkını vermeyerek olayda asli kusurlu olduğunu belirterek “Taksirle yaralamaya neden olmak” suçundan soruşturma başlattı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Uzlaştırmacı taraflara uzlaşmayı isteyip istemediklerini sordu.



4 soru şartı



Bunun üzerine öğretmen Kübra A. şüpheli öğrenciye 4 soru soracağını, eğer bunları cevaplayıp kendisine mail olarak gönderirse şikâyetinden vazgeçeceğini belirtti. Öğretmen Kübra A., “İşçinin tanımı nedir? Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi işçidir? (Öğretmen-Postacı-Şirket müdürü) Emeğin metalaşması ne demektir? Sanayi devrimi ne zaman, hangi ülkede gerçekleşti? Sanayi Devrimi’nden bu güne işçiler çalışma saatleri, hukuki hakları çerçevesinde ne gibi önemli haklar elde etmişlerdir? İş kazası nedir? İş kazasını önlemek için işçinin bilmesi gereken en önemli olduğunu düşündüğünüz bilgileri yazınız” şeklindeki dört soruyu uzlaştırmacıya teslim etti.



Soruları cevapladı



Şüpheli Ahmet Y.’nin bu soruları cevaplayarak mail yoluyla kendisine göndermesi üzerine öğretmen Kübra A. uzlaşmayı kabul etti. Savcılık da uzlaşmanın sağlanması üzerine dosyaya takipsizlik kararı verdi.



Kesilir denilen bacağı Türkiye’de kurtarıldı



Ülkesi Bulgaristan’da büyük bir trafik kazası geçiren top model Christine Ilievadi’nin (21) sağ bacağı, uyluğu ve kalçasında ağır hasar meydana geldi. Hastanede tedavi altına alınan genç mankene doktorlar tarafından bacağının kurtarılamayacağı söylendi. Başka bir hastaneye nakledilen Christine’in bacağı burada enfeksiyon kaptı. Bacağını kullanamaz hale gelen, bacak derisi dahi tamamen yok olan genç manken, tedavi için helikopter ambulansla Türkiye’ye getirildi.



Christine’in ülkesinde ‘kesilmesi gerekiyor’ denilen bacağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler’in gerçekleştirdiği operasyonlar sonrasında kurtuldu. Tedavi sonrasında yürümeye başlayan ancak diz eklemindeki kıkırdak hasarı nedeniyle dizini kullanmakta zorlanan ünlü modele Türkiye’de ilk defa donörden kıkırdak nakli yapıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda organları bağışlanan kişiden alınan sağlam kıkırdak, hastanın dizindeki hasarlı bölgeye nakledildi. Bu sayede dizini tekrar kullanmaya başlayan Christine tedavi sonrası yürümeye başladı. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, Türkiye’de diz kıkırdak naklini ilk kez Christine Ilieva’ya gerçekleştirdiklerini söyledi.