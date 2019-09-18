18.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sinemanın yorulmaz yazarı Atilla Dorsay
Etiler Festivali (EtilerFest) kapsamında, alanında başarılı olarak topluma katkı sağlamış ve ayrıca Levent /Etiler semtleriyle bütünleşmiş isimlere verilen Emek ve Şükran Ödülü, bu yıl Atilla Dorsay’a sunuluyor.
Etiler sakinleri adına Hülya Çavuş Eğitim Vakfı’nın (HÇEV) takdim edeceği ödül, Halit Kıvanç’tan sonra Dorsay’ın olacak. 21 Eylül’de Etiler’de düzenlenecek ödül töreni Dorsay’ın yaşamından kesitler sunan bir slayt gösterisiyle başlayacak. Saat 18.00’de Etiler Sanatçılar Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte Nil Burak da sevilen şarkılarını seslendirecek.
Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.