Sınır hattında eller tetikte

PKK/YPG’nin 32 kilometrelik hattan güneye çekilmesi için başlatılan süreç, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA, SİHA ve sahadan anlık olarak takip ediliyor. Terör örgütü PKK/YPG Resulayn ve Tel Abyad’dan çekilmeye başladı. Özellikle TSK ve SMO’nun Resulayn’ın tamamına yakınını kontrol altına almasıyla, geri çekilme süreci hızlandı. PKK/YPG’liler, konvoylar halinde Resulayn’dan çıkarak güneye hareket ettiği bildiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da önceki gün katıldığı CNN Türk canlı yayınında, YPG’ye ait 125 araçlık konvoyun bölgeden çıktığını söyledi. Çekilmenin verilen süre içinde tamamlanması beklenirken, aksi bir durumda bölgede bulunan TSK ve SMO unsurları harekatı tekrar başlatmak için emir bekliyor.

Diğer taraftan Suriye Rejim askerlerinin girdiği Menbiç, Haseke, Kamışlı, Kobani ve Malikiyye bölgelerindeki YPG/PKK varlığı ise sürüyor. Suruç’un karşısına denk gelen Ayn el Arap’da (Kobani) Suriye Rejim ve YPG bayrakları yan yana görüntülendi. Resulyan’ın güneyinde bulunan Tel Temir’de ABD’nin boşalttığı bir üssün, rejim ve YPG unsurlarınca ortak kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

Menbiç, Ayn el Arap, Kamışlı gibi bölgelerden YPG’lilerin çekilmesini isteyen Türkiye, konuyu karara bağlamak için Rusya ile temas halinde. Sınır hattında gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmeye çevrildi. Görüşmenin, YPG’nin çekilmesi için verilen 120 saatlik sürenin son gününe denk gelmesi de dikkat çekiyor. Salı günkü görüşmeden çıkan sonuç, sınır hattında dikkatle takip ediliyor.

Kaçış koridorları görüntülendi





Resulayn’dan çekilen PKK/YPG’li teröristlerin, ana caddeleri sac plaka ve brandalarla kaplayarak kaçış koridoru oluşturduğu belirtildi. İHA ve SİHA’lara karşı oluşturulan kaçış koridorları ilk kez görüntülendi. -DHA