Sınır köyünde açan çiçekler

Şırnak’ın sınır ilçesi olan Ortasu Köyü Ortasu Ortaokulu’nda okuyan 31 öğrenci, idealist öğretmenleri Ramazan Teker’in desteğiyle yazdıkları ‘21. Yüzyıl Bilim İdollerimiz’ isimli kitapta, hayallerini ve örnek aldıkları 31 bilim insanını anlattılar.



13 yaşındaki Nurcan İşnaç’ın örnek aldığı isim Prof. Mete Atatüre. Cambridge Üniversitesi Fizik bölümünde öğretim üyesi olan Prof. Atatüre’nin izinden giderek bilim insanı olmak istediğini anlatan İşnaç, “Benim en büyük hayalim doktor olmak çünkü bazı köylerde hastanelere çok zor şartlarda gidiliyor, çoğu köyde sağlık ocağı bile yok. Hayatta düşüşler vardır ve her düşüşün sonunda ayağa kalkabilmek asıl önemli olandır. Hayal ettiğim gibi çok çalışıp doktor olursam ki ben buna bütün kalbimle inanıyorum, elimin yettiği her yere şifa götürmeye çalışacağım, bu hayatta candan daha kıymetli ne olabilir ki?” diye yazdı.



12 yaşındaki Ela Encü ise kendisine Harvard Üniversitesi ve NASA Astrobiyoloji Enstitüsünde astrobiyolog olarak görev yapan Betül Kaçar’ı örnek aldı.



Engel yok



Encü, “Doktor olmayı hayal ediyorum çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum, biliyorum bunun için gereğinden fazla çalışmam gerekiyor ama insan hayallerinden vazgeçmezse hiçbir şey ona zor değildir. Aşılamayacak hiçbir engel yoktur, yeter ki insan azimli olsun. Ben de onun gibi dünyaya sesimi duyuracağıma inanıyorum” diye anlatıyor.

Stanford Üniversitesi’nde erken teşhis teknolojisi üzerinde çalışan, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından Dünyanın En Başarılı 20 Genci arasında yer bulan Gözde Durmuş ise 13 yaşındaki Gülizar Encü’nün kendine örnek aldığı isim. Kanser araştırması ve immüno-onkoloji alanında çalışmalarıyla tanınan Dr. Özlem Türeci ise 13 yaşındaki Gözde Toprak’ın kendisine örnek aldığı isim. İnsanlara yardım etmekten mutlu olduğunu anlatan Toprak,”Eğer ki siz de kendinize, ailenize, ülkenize ve bütün canlılara faydalı birer insan olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken Özlem Türeci gibi çok çalışmak ve hayallerinize inanmaktır. Ben inanıyorum” diye anlattı.



12 yaşındaki Nefel İsnaç da kendisine fizik alanında önemli çalışmalara imza atan MIT’de fizik profesörlüğü yapmış olan Türkiye’nin başarılı bilim insanlarından olan Prof. Dr. Nihat Berker. “Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum ve elimden geleni yapıyorum. İnsanları katkı sunmak benim en önemli ideallerimden birisidir” diye konuştu.



İşte o isimler



Kitaptaki diğer bilim insanları da şöyle; Sondan Durukanoğlu Feyiz, Canan Dağdeviren, Leyla Türker Şener, Deniz Ülke Arıboğan, Burcu Özsoy Çiçek, Sevil Atasoy, Tülin Akın, Şeyda İpek, Neva Çiftçiogu, Bilge Demirköz, Feryal Özel, Ece Kamar, Nurcan Tunçbağ, Mehmet Haberal, Burçin Mutlu Pakdil, Türkan Saylan, Aziz Sancar, Hüseyin Bağ, Umut Yıldız, Nihat Berker, Çağrı Mert Bakırcı, Hülya Kayserili Karabey, Ali Nesin, Nevzat Tarhan, Umran İnan, Yusuf Leblebici ve Abdullah Atalar.









Yarının iyi insanları



Genç öğretmen Ramazan Teker öğrencilerine farklı dünyalarının kapılarını açarken, “Bu öğrenciler bugünün iyi insan ve iyi hayal kurucuları yarının iyi insan ve başarılı bireyleri. Yeter ki umut olsun. Mucizeler o kadar da uzak yerlerde değiller. Bazen ve hatta gözümüzün önünde belirirler yeter ki bakmayı bilelim” diye konuştu.