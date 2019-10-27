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27.10.2019 - 15:04 | | DHA

Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K. (30), sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti.

Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti

Olay dün gece, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K., evde sinir krizi geçirdi. A.K., bu sırada eline geçirdiği kesici bir aletle cinsel organını kesti. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.K., ilk müdahalesinin ardından da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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