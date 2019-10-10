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10.10.2019 - 11:45 | | AA

Sınırda hareketli dakikalar! Sevkiyat devam ediyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor.

Sınırda hareketli dakikalar! Sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan zırhlı askeri araçlar, sınır hattında sürekli hareket halinde bulunuyor.

Bu arada, zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy da Suriye sınırında konuşlu bulunduğu yerden hareket ederek, farklı bir noktaya intikal etti.

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