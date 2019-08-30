MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSınırda hareketlilik! Birliklere sevk edildiler
30.08.2019 - 10:43| AA

Sınırda hareketlilik! Birliklere sevk edildiler

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Sınırda hareketlilik! Birliklere sevk edildiler
Sınırda hareketlilik! Birliklere gönderildiler
Sınırda hareketlilik! Birliklere gönderildiler
Sınırda hareketlilik! Birliklere gönderildiler
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Antakya ilçesine ulaştı.

Tırların üzerine yüklenmiş askeri araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

 

Köyüne yerleşip hayalini gerçekleştirdi!Üniversiteyi kazanan kızının okuyabilmesi için İstanbul'a göç eden ve kızının okulu bitirmesi ile Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyüne dönen 58 yaşındaki Nurgül Özkan, hayalindeki değirmeni açarak köylülerin de işlerini kolaylaştırdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Komandolar görev başında! Tek tek imha ediliyor

Komandolar görev başında! Tek tek imha ediliyor

Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Cumartesi - Pazar yağmur yağacak mı? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu!

Cumartesi - Pazar yağmur yağacak mı? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu!

Esenyurt'ta telefon bayisi baskınına 4 gözaltı

Esenyurt'ta telefon bayisi baskınına 4 gözaltı

Sıradaki Haber