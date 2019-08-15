MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSınırda provokasyon! Ateşe verdiler
15.08.2019 - 13:21| İHA

Sınırda provokasyon! Ateşe verdiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde eski sınır kapısı karşında bulunan Kamışlı hattında dün gece terör örgütü YPG mensupları tarafından kazılan hendeklerin, içlerine petrol doldurularak ateşe verildiği iddia edildi.

Sınırda provokasyon! Ateşe verdiler

Türkiye Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve güvenli bölge çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken YPG’li teröristler, sınırda provokasyonu sürdürüyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Mardin’in Nusaybin ilçesi karşında bulunan Kamışlı ile sınır olan eski sınır kapısı önündeki Suriye sınırında YPG’li teröristler, kazdıkları hendeklerin içine petrol doldurularak ateşe verdi. Sınır kapısını tehdit eden yangına Nusaybin ve Kızıltepe itfaiyesi ekipleri ile TOMA’lar tarafından müdahale edildi.

Sınır boyu kazılan hendeklere petrol doldurularak YPG’li teröristlerin, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi müttefiklerle yapılan görüşmeleri provoke etmek ve kaçış güzergahlarını oluşturmak için hendekleri ateşe verdiği iddia ediliyor. 

Sınırda provokasyon Ateşe verdiler

Diyarbakır- Bingöl karayolunda kaza!Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pençe Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Pençe Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Askeri heyet, Akçakale sınırında

Askeri heyet, Akçakale sınırında

Bankta bulduğu çantadan servet çıktı!

Bankta bulduğu çantadan servet çıktı!

Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları

Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları

Sıradaki Haber