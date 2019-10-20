Sınırda sessizlik

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekâtı’na ara verilmesinin ardından sınır hattı ile Fırat’ın batısı ve doğusunda sessiz bekleyiş dün de devam etti.









Örgütten arındırılan Tel Abyad ve Resulayn ile kırsaldaki alanlar, TSK ve SMO askerleri tarafından taranıyor. Harekât birlikleri, denetime alının iki kentte sokak sokak, ev ev detaylı arama yapıyor. Örgütün tuzaklayıp kaçtıkları patlayıcıları tespit ederek tek tek imha ediyor. İmha edilen patlayıcı ve mayınların sesleri sınır hattında yer alan Akçakale ve Ceylanpınar’dan duyuluyor.



Sınırdaki birlikler de teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan Tel Abyad ve Ayn el Arap bölgesinden harekâta katılan kuvvetler, güvenli bölge sınırını oluşturmak için Ayn İsa kasabası sınırına konuşlanmasını tamamladı.



Kandil karşı çıkmış



Terör örgütünün çekilme hazırlıkları ise İHA ve SİHA’lar tarafından izleniyor. Çekilme beklentisinin ilk etapta daha çok Resulayn bölgesinden gerçekleşmesi bekleniyor.



ABD yönetimine garanti vermesine rağmen terör örgütünün Kandil’deki sözde yöneticilerinin buna karşı çıktığı ve bulundukları noktaları terk etmemelerini istediği belirtiliyor.