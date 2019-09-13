MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
13.09.2019 - 16:08 | | DHA

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Edirne'de, hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanıp, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı. Tutuklananların, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirtildi.

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Edirne merkeze bağlı Bosna köyündeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 5 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan R.Ö., R.T. ve M.A. ile 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan M.B. ve aranma ya da suç kaydı bulunmayan İ.B. oldukları belirlendi. R.Ö., işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve İ.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, R.T. ve M.A. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

Muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandıBilecik'te kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Ö. (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da 7 kişinin şehit olduğu olayla ilgili flaş gelişme!

Diyarbakır'da 7 kişinin şehit olduğu olayla ilgili flaş gelişme!

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Boyundaki morluklar nasıl geçer?

Boyundaki morluklar nasıl geçer?

Sıradaki Haber