29.08.2019 - 16:08| DHA
Sınırda yakalanan 4 FETÖ'cü tutuklandı!
Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken, sınır birliği askerleri tarafından yasak bölgede yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sınır birliği askerleri, Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığında olan 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, haklarında 'terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma yürütülen U.İ., M.D., G.İ. ve N.Y. olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...Avcılar’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.