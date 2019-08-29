MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSınırda yakalanan 4 PKK'lı tutuklandı!
29.08.2019 - 16:08| DHA

Sınırda yakalanan 4 PKK'lı tutuklandı!

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken sınır birliği askerlerince yasak bölge içerisinde yakalanarak gözaltına alınan 4 PKK/KCK şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sınırda yakalanan 4 PKK'lı tutuklandı!

Edirne merkeze bağlı Doyran köyünde sınır birliği askerlerince, askeri yasak bölge içerisinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığında olan 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları bulunan U.İ., M.D., G.İ. ve N.Y. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

 

Çanakkale'de korkutan yangın!Çanakkale’nin Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokak ortasında dehşet!

Sokak ortasında dehşet!

4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...

4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...

Sınırda yakalanan 4 PKK'lı tutuklandı!

Sınırda yakalanan 4 PKK'lı tutuklandı!

Mersin Limanı'ndaki gemide kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'ndaki gemide kokain ele geçirildi

Sıradaki Haber