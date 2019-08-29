Sınırda yakalanan 4 PKK'lı tutuklandı!

Edirne merkeze bağlı Doyran köyünde sınır birliği askerlerince, askeri yasak bölge içerisinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığında olan 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları bulunan U.İ., M.D., G.İ. ve N.Y. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.