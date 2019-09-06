Sınırda yakalanan FETÖ şüphelilerinden 2'si tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan, aralarında örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapanlar ile ihraç edilmiş din görevlisinin de bulunduğu şüpheliler Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Sorgusu tamamlanan E.G, M.A, H.K, M.K, H.K, F.K. ve H.K. soruşturmalarının sürdüğü Manisa ve Balıkesir'e gönderildi. İşlemleri tamamlanan M.G. ile M.K. adliyeye sevk edildi. 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yunanistan'a dün kaçma girişiminde bulunan iki ayrı grup Yenikadın ve Rahmanca köyleri askeri yasak bölgesinde hudut askerlerince yakalanmıştı. Yapılan incelemede haklarında yakalama kararı bulunan 9 zanlının FETÖ bağlantısı olduğu tespit edilmişti.