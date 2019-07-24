Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne merkeze bağlı Doyran köyünde hudut karakolu ekiplerince Askeri Yasak Bölge içerisinde 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen 2 kişinin yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan İ.O., E.A. ve G.A. oldukları belirlendi. İ.O. ve G.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillikBalıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.