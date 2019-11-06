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06.11.2019 - 14:45 | | DHA

'Sınırdaki İnsanlar' Sergisi Bahçelievler’de

Suriye'de habere gittiği 2013 yılında DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün “Sınırdaki İnsanlar” adlı kişisel fotoğraf sergisi, yarın Bahçelievler’de açılıyor.

'Sınırdaki İnsanlar' Sergisi Bahçelievler’de

Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü’nde gerçekleşecek olan organizasyonda, Aygün’e ait 40 fotoğraf sergilenecek.

TARİHİ SİYAVUŞPAŞA KÖŞKÜ BUTİK SANAT MERKEZİ OLACAK

Tarihi Siyavuşpaşa Köşkünü, açılacak bu sergiyle birlikte butik sanat merkezi olarak hizmete sunacaklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler’in sembollerinden ve ayakta kalan tek tarihi yapısını, böylesine anlamlı bir sergiyle sanatseverlerle buluşturuyoruz.

Sınırdaki İnsanlar Sergisi Bahçelievler’de

Gazeteci Bünyamin Aygün’ün objektifine yansıyan, sadece ülke sınırlarında değil, ölümle yaşam arasındaki ince sınırda yaşayan insanların hayatlarından kesitler sunulacak bu sergiye tüm sanatseverleri bekliyorum” dedi.

Bünyamin Aygün’ün, "Sınırdaki İnsanlar" fotoğraf sergisi, 7-30 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.

Sınırdaki İnsanlar Sergisi Bahçelievler’de

 

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