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22.07.2019 - 14:18| DHA

Sınırdan geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist jandarma tarafından yakalandı.

Sınırdan geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

 

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinden sınıra komşu olan Celyanpınar'a geçeceği istihbaratını aldı.

Sınırda güvenlik önlemi alan ekipler 2 kişiyi yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakaladı.

Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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