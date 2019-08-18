Sınırsızlar (Guardians) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sınırsızlar (Guardians) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Rus yapımı olan filmin başrollerinde Alina Lanina, Sanzhar Madiyev, Sebastien Sisak, Anton Pampushnyy yer alıyor.

SINIRSIZLAR (GUARDİANS) FİLMİ KONUSU

Film, bir grup süper kahramanın maceralarını temel alıyor. Soğuk Savaş döneminde "Patriot" adlı bir organizasyon çok gizli bir projeye imza atar. Süper kahramanlardan oluşan bir ekip yaratan bu organizasyonun amacı gerekli zamanlarda bu süper kahramanları koruma göreviyle sahaya göndermektir. Çoklu Sovyet devletleri üyelerinden oluşan bu süper kahraman ekibi uzun yıllar boyunca kimliklerini gizli tutarak yaşarlar. Ancak kritik zamanlar geldiğinde bu ekip tekrar birleşmek zorunda kalacaktır...

Yönetmen koltuğunda Sarik Andreasyan'ın oturduğu Rus yapımı fantastik filmde başrolleri Valeriya Shkirando, Sanzhar Madiyev, Alina Lanina üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Andrey Gavrilov imzası var.