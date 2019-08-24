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24.08.2019 - 08:15

Siparişe değil ölüme gönderdiler!

İstanbul’da bir dürümcüde çalışan ehliyeti olmamasına rağmen motosikletle sipariş teslimine gönderildiği iddia edilen Burak Demir, kazada öldü. Aile çocuklarının ihmal kurbanı olduğunu söyledi.

Siparişe değil ölüme gönderdiler!

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, İstanbul Arnavuyköy'de trafik kazasında ölen motosiklet sürücüsü Burak Demir'in (17) ailesi, çocuklarının çalıştığı iş yerini suçluyor. İlçede geçen cumartesi yaşanan kazada; iki aydır dürümcüde çalışan Demir bir TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetmişti. Kazaya müdahil olan bir minibüs ise önce durmuş, sonra da hiçbir şey yapmadan olay yerinden uzaklaşmıştı.

İki oğlundan birini kaybeden baba Murat Demir, "Oğlum bir dürümcüde garson olarak işe girmişti. Ehliyeti olmadığı halde yağışlı havada, ona kuryelik yaptırmışlar. Servisten dönerken durak olmayan yerde yolcu alan minibüs oğlumun motoruna çarpıyor ve Burak yan şeride düşüyor. Oradan gelen TIR da onun kafasının üzerinden geçmiş" dedi.

Anne Sakine Demir ise gözyaşları içinde "Oğlumu garson diye işe alıp kuryelik yaptıran ve yasak yerde yolcu alan minibüsten şikâyetçiyiz. Bu kaza değil bir cinayet" diye konuştu.

Lokanta yetkilisi ise, "Kardeşimiz bizimle işe başladığında motorcu olarak çalışmak istediğini söyledi. Biz de kendisini garson olarak aldık ve ehliyetinin alınması için gerekli evrakı hazırlayıp kursumuza gönderdik. Kendisi yağmurun yağdığı gün motorun anahtarını alıp servise çıkmış" dedi.

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.
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