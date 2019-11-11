Sır cinayette mahkemenin beraat gerekçesi! ‘In dubio pro reo’

Ankara Keçiören’de 9 yıl önce Sevgi Aslan (40) evinin banyosunda 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sevgi Aslan’ın annesi Emine Aslan, “Damadım olan sanık Ömer Aslan, kızımı sinekten bile kıskanıyordu. Kıskançlık nedeniyle cinayetin işlendiğini düşünüyorum” dedi. Maktüle Aslan’ın kız kardeşi Ayşe Öztürk ise mahkemede, “Ablamın evindeki dolapta cinayetten bir ay sonra üstünde kan damlası olan bir başörtüsü buldum. Şimdi yanımda olan başörtüsünün üstündeki kan damlalarının kime ait olduğunun tespitini istiyorum” diye konuştu. Ancak kanlı eşarp, davaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle delil olarak kabul edilmedi.

Çocukları reddetti

Aslan çiftinin çocukları da mahkemede, olayın faili olduğu öne sürülen babaları Ömer Aslan’ın hakkındaki iddiaları reddederek, annesinin özgür bir kadın olduğunu, babaları tarafından asla rahatsız edici bir tavır sergilenmediğini savundu. Mahkeme heyeti de sanık hakkındaki iddiaların, çiftin çocukları ve komşularının beyanlarıyla çürütüldüğünü ifade etti. Heyet, Aslan’ın olay günü sabah işe gittiğini, akşam döndüğünde cinayet olayıyla karşılaştığına ilişkin savunmasının aksini kanıtlayan kesin ve inandırıcı delillere ulaşılamadığını kaydetti. Mahkeme bunun üzerine Ömer Aslan’ın beraatine karar verdi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının gerekçesinde, “Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan ‘in dubio pro reo’, yani ‘kuşkudan sanık yararlanır’ ilkesi uyarınca, sanığın cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen kesinlikle ispat edilmesidir. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulmaz” denildi. Bu karar üzerine Sevgi Aslan cinayetinin yeniden incelenip aydınlatılması bekleniyor!