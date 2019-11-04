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04.11.2019 - 09:20 | | İHA

Sır ölüm! Eve geldiklerinde onu bu halde buldular

İstanbul'da 18 yaşındaki bir genç misafir olarak kaldığı evde ölü olarak bulundu. Gencin sır ölümü ile ilgili polisin incelemeleri devam ediyor.

Sır ölüm! Eve geldiklerinde onu bu halde buldular

İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde geçtiğimiz gün abla ve kardeşin yanında misafir olarak kalan Bahadır Çağrı Cerit isimli 18 yaşındaki genç evde ölü olarak bulundu. Eve gelen arkadaşları yerde hareketsiz şekilde yatan Bahadır Çağrı Cerit’i görünce 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Apartmana gelen polis ekipleri sokak üzerinde ve Cerit’in öldüğü evde inceleme yaptı. 18 yaşındaki Bahadır Çağrı Cerit’in cesedi kesin ölümü belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

Mahalle sakini Mehmet Can Ünal, “Çocuk 18 yaşındaymış. Akşam eve gelen yakınları çocuğu yüzüstü yatarken bulmuşlar. Sonra ambulans geldi. Biz tanımıyoruz ama mahallenin çocuğuymuş. 3 kişilermiş yeni taşınmışlar buraya” dedi.

 

 

Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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