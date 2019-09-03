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03.09.2019 - 18:26| İHA

Sır perdesi aralanıyor! Kimlikleri belli oldu

İstanbul Fatih’te 18 yaşındaki genci silahla öldürerek ortadan kaybolan ve polis ekiplerince kimlikleri tespit eden şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Sır perdesi aralanıyor! Kimlikleri belli oldu

 

Fatih Zeyrek Mahallesinde saat 01.00 sıralarından şüpheli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu 18 yaşındaki Muhammet Yusuf Özbek, hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırı sonucu öldürülen genç Fatih Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından olayın daha önceden meydana gelen yaralanmalı kavgadan sonra oluşan husumetten kaynaklı olduğunu belirledi. Şüphelilerin kimliklerinin de tespit edildiği öğrenilirken, ekiplerin yakalama çalışmalar sürüyor.

Sır perdesi aralanıyor Kimlikleri belli oldu

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