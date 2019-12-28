Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, Avcılar yönünde seferler yapılamıyor

Olay, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen bir kadın yolcunun ayağı kayarak metrobüs yoluna düştü. Kadına metrobüs çarptı.

Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde sefereler bir süre durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.