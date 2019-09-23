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23.09.2019 - 09:16 | | İHA

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolu mevkisinde üst geçitten atlayan bir kişiye yoldan geçmekte olan bir araç çarptı. İntihar girişiminde bulunan şahıs yaralanırken trafik Mecidiyeköy istikametinde bir süre durma noktasına geldi.

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Olay, sabah 07.00 sıralarında E-5 karayolu Şirinevler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre metrobüs köprüsünün korkuluklarına çıkan bir şahıs kendisini metrelerce yüksekten E-5 karayoluna bıraktı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir araç intihar eden vatandaşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen şahsın yardımına o sırada yoldan geçen bir vatandaş koştu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dakikalarca yerde yatan şahsın başında bekleyen vatandaş, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine şahsın durumuyla ilgili bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği keserken sağlık ekipleri de yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan yaralıyı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay nedeniyle trafiğe kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Şahsın hastaneye kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

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