Şırınga çikolata nedir? Nerelerde satılıyor? Zehirli mi?

Dün Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nun kantininden şırınga çikolata alan ve nefes alamayıp fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal maalesef kurtarılamadı. Bu acı haber sonrası "Şırınga çikolata nedir?" sorusu da aratılmaya başlandı.

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR?

Şırınga şeklindeki bir tüpün içerisinde yer alan sıvı çikolatadır. Birçok marka tarafından üretilirken aynı zamanda marketlerde de bulunuyor.