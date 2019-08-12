Şırnak şehidine veda

Şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı. Naaşın cenaze aracıyla geçişi esnasında şehidin kız kardeşi, “Gardaşım, bayramın mübarek olsun” diye seslendi. Şehit Altunyurt’un naaşı, daha sonra Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.