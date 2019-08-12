12.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet
Şırnak şehidine veda
Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt için dün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi.
Şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı. Naaşın cenaze aracıyla geçişi esnasında şehidin kız kardeşi, “Gardaşım, bayramın mübarek olsun” diye seslendi. Şehit Altunyurt’un naaşı, daha sonra Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.