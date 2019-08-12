MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞırnak şehidine veda
12.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Şırnak şehidine veda

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt için dün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi.

Şırnak şehidine veda

Şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı. Naaşın cenaze aracıyla geçişi esnasında şehidin kız kardeşi, “Gardaşım, bayramın mübarek olsun” diye seslendi. Şehit Altunyurt’un naaşı, daha sonra Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Sıradaki Haber