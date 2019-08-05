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05.08.2019 - 21:40| AA

Şırnak'ta terör operasyonu! 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 doktor ve 3 sağlık personeli tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonu! 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi tutuklandı

 

Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan; özel bir hastanede görev yaptıkları öğrenilen doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerin, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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