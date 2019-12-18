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18.12.2019 - 11:55 | | AA

Şişe kapağı açarken gözünü kaybediyordu!

İzmir'de, fırlayan maden suyu şişesi kapağı nedeniyle bir gözü yaklaşık yüzde 90 görme yetisini kaybeden 13 yaşındaki Hilal Topçu, ameliyat olup iyileşmek istiyor.

Şişe kapağı açarken gözünü kaybediyordu!

Gaziemir ilçesinde yaşayan ortaokul 8. sınıf öğrencisi Hilal Topçu, kasım ayında ablasıyla evlerinde kek yapmak istedi. Kek karışımına eklemek için  maden suyu şişesini açacak kullanarak açmak isteyen Topçu'nun sol gözüne kapak  isabet etti.

Ailesi tarafından Gaziemir'deki bir hastaneye kaldırılan çocuk,  Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gözünde kanama tespit edilen Topçu, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.  Bora Yüksel tarafından tedavi altına alındı.

AMELİYATA ALINACAK

Doç. Dr. Bora Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hilal'in soda  şişesi kapağının fırlaması sonucu yaralandığını söyledi.

Kapağın gözde katarakta neden olduğunu dile getiren Yüksel, "Gözün ön  kapsülü yırtılmış. Yaklaşık yüzde 90 görme kaybı var. Ameliyat edeceğiz. Geçici  bir kayıp diyelim, inşallah açılacak." dedi.

Benzer göz yaralanmalarına sık rastladıklarını ifade eden Yüksel,  şişedeki gazın ısındığında ya da çalkalandığında kapağı fırlattığına işaret etti.

Yüksel, şöyle devam etti:

"Kapaklı soda şişelerinin kendiliğinden patlaması sonucu gelen  hastalarımız da oluyor. Hilal, katarakt ile atlatacak diye düşünüyoruz. Bunlar  düzelecek türden şeyler. Ancak soda açarken dikkat etmek gerekiyor. Şişenin  yüzümüze değil, bir başka yöne bakması gerekiyor. Mümkünse vidalı kapakları  kullanmalıyız.  Diğer kapaklar adeta mermi gibi göze batıyor, kalıcı körlüklere  de neden olabiliyor. Ancak üst düzey merkezlerde çok sayıda ameliyatla  düzelebiliyor."

Doç. Dr. Bora Yüksel, ameliyat edecekleri Hilal'in kısa sürede  sağlığına kavuşacağını düşündüklerini aktardı.

GÖZ DOKTORU OLMAK İSTİYOR

Hilal Topçu ise ilk tedavinin ardından taburcu edildiğini ancak  tedavisinin devam ettiğini vurguladı.

İlk başta çok acı çektiğini anlatan Topçu, "Ablamla kek yapmak  istemiştim. Soda şişesini açmak isterken gözümde patladı. Eskiden okuduğum  yazıları artık okuyamıyorum. Yaşadığım olaydan dolayı okuldan geri kaldım.  Arkadaşlarıma da dikkatli olmalarını söylüyorum. Göz doktoru olabilmeyi  hedefliyorum. Göz çok önemli ve kaybetmesi zor. Ben de insanlara yardım etmeyi ve  görmeyenlerin gözlerini açabilmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

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