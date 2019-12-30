Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Olay saat 15.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağaç yolda yürüyenlerin üstüne devriliyor.