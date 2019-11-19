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19.11.2019 - 13:29 | | DHA

Şişli'de kaza! Motosikletli ağır yaralandı

İstanbul Şişli’de minibüsle motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Şişli'de kaza! Motosikletli ağır yaralandı

Kaza, saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede giden minibüs ve motosikletli çarpıştı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

 

 

 

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