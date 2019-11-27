27.11.2019 - 23:19 | | FERİT ZENGİN / AA
Şişli'de öldürülen İranlı ajanın katil zanlısı yakalandı
Şişli'de 2 hafta önce yolda yürürken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından kafasına ateş edilerek öldürülen ve eski İran ajanı olduğu tespit edilen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı İstanbul polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tetikçi olduğu belirlenen 20-25 yaşlarındaki Türk şahısın sorgusundan polis cinayetin perde arkasını aydınlatmaya çalışacak.
Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Şişli'de öldürülen İranlı ajanın katil zanlısı yakalandıŞişli'de 2 hafta önce yolda yürürken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından kafasına ateş edilerek öldürülen ve eski İran ajanı olduğu tespit edilen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı İstanbul polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tetikçi olduğu belirlenen 20-25 yaşlarındaki Türk şahısın sorgusundan polis cinayetin perde arkasını aydınlatmaya çalışacak.