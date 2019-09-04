Şişli'de tehlikeli yolculuk! Telefon ve motosiklet...

Tehlikeli yolculuk, Dolmabahçe Tünel çıkışı Beyoğlu istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Panelvan minibüs sürücüsü, yolda kalan sürücünün motosikletini iple aracına bağlayarak çekti. Hiçbir önlem almadan yollarına devam eden sürücüler hem kendilerinin hem de trafiktekilerin canlarını hiçe saydı.

Motosiklet sürücüsü seyir halindeyken yanında bulunmasına rağmen kask takmayıp, başıyla omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonu ile sürekli konuştu. Motosiklet sürücüsünün, bir ara motosikletin kontrolünü kaybettiği de kameralara yansıdı. Tehlikeli bir şekilde yollarına devam eden sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.