MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞişli'de tehlikeli yolculuk! Telefon ve motosiklet...
04.09.2019 - 10:31| DHA

Şişli'de tehlikeli yolculuk! Telefon ve motosiklet...

İstanbul Şişli'de panelvan minibüs sürücüsünün hiçbir güvenlik önlemi almadan yolda kalan bir motosikleti çekmesi trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsünün, kaskı olmasına rağmen takmaması ve seyir halindeyken başı ile omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonuyla sürekli konuşması kameralara yansıdı.

Şişli'de tehlikeli yolculuk! Telefon ve motosiklet...

Tehlikeli yolculuk, Dolmabahçe Tünel çıkışı Beyoğlu istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Panelvan minibüs sürücüsü, yolda kalan sürücünün motosikletini iple aracına bağlayarak çekti. Hiçbir önlem almadan yollarına devam eden sürücüler hem kendilerinin hem de trafiktekilerin canlarını hiçe saydı.

Motosiklet sürücüsü seyir halindeyken yanında bulunmasına rağmen kask takmayıp, başıyla omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonu ile sürekli konuştu. Motosiklet sürücüsünün, bir ara motosikletin kontrolünü kaybettiği de kameralara yansıdı. Tehlikeli bir şekilde yollarına devam eden sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Şişlide tehlikeli yolculuk Telefon ve motosiklet...

 

2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdilerBursa’da bir baba, boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına, hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mahrem imamdan FETÖ tutuklusu kardeşine 'çözülmeyin' mektubu

Mahrem imamdan FETÖ tutuklusu kardeşine 'çözülmeyin' mektubu

Bir vahşet daha! 9 aylık köpeği öldürdüler

Bir vahşet daha! 9 aylık köpeği öldürdüler

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında?

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında?

Aracını yolda durdurup tek tek söktü! Sonrası inanılmaz...

Aracını yolda durdurup tek tek söktü! Sonrası inanılmaz...

Sıradaki Haber