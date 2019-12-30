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30.12.2019 - 16:19 | | DHA

Şişli'de yolda yürüyenlerin üstüne bir anda üstüne ağaç devrildi

Şişli'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi
Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi
Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi
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Olay saat 15.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağaç yolda yürüyenlerin üstüne devriliyor.

 Şişlide yolda yürüyenlerin üstüne bir anda üstüne ağaç devrildi

Şişli'de yolda yürüyenlerin üstüne bir anda üstüne ağaç devrildiŞişli'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.
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