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03.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlanacak

Sivas Kongresi’nin 100. yılı yarın Sivas’ta gerçekleşecek bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlanacak

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenecek 4 Eylül Sivas Kongresi programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Milli Mücadele’nin başlatılmasında önemli ayaklardan biri olan, milli mücadele ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında toplanan Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kongre Binası ziyaret edilecek. Buradaki törenlerin ardından Erdoğan, 100. yılın anısına son 15 yılda Sivas’a dikilen 100 milyon fidanı temsilen, “100 milyon birinci fidanı” Sivas merkezine dikecek. Erdoğan’ın Sivas’ta düzenlenecek, ‘Ekonomi Forumu’na da katılması bekleniyor. CHP, MYK ve Parti Meclisi toplantılarını 4 Eylül’ün yıl dönümünde Sivas’ta gerçekleştirecek.

Milli Mücadele 100’üncü yıl etkinlikleri, Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile yola çıktığı İstanbul’da 16 Mayıs’ta başladı. Etkinlikler 19 Mayıs’ta tüm siyasi parti liderlerinin katılımıyla Samsun’da devam etti. Atatürk’ün Milli Mücadele rotası izlenirken 22 Haziran’da Amasya, 23 Temmuz’da Erzurum’da törenler düzenlendi. 4 Eylül Sivas’ta devam edecek etkinlikler 23 Nisan 2020’de Ankara’da son bulacak. Çalışmalarda 100. Yıla özel bir logo ve internet sitesi de hazırlandı. l

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