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10.11.2019 - 15:50 | | AA

Sivas merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan askeri öğrenci tutuklandı

Sivas merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan askeri öğrenci tutuklandı, iki eski askeri öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan askeri öğrenci tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock yazışma kayıtlarını içeren tespit ve değerlendirme tutanakları üzerinde inceleme yapan Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas, Kayseri ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda askeri okuldan atılan ve Sivas'ta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan N.E, askeri okuldan atılan ve Kayseri'de özel bir firmada işçi olarak çalışan S.A. ile İstanbul'da Hava Harp Okulunda öğrenci olan M.C. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.E. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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