Sivas'ın 'Çin Seddi'

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıklar, görenlerin ilgisini çekiyor. Yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar bölgeyi ikiye ayıran bir görüntü veriyor. 'Çin Seddi'ni anımsatan oluşum, kilometreler boyunca kıvrımlar şeklinde devam ediyor. Meraklıların ilgisini çeken doğal Çin Seddi, drone ile havadan da görüntülendi.

'DOĞAL BİR ÇİN SEDDİ'NE BENZİYOR'

Köyde yaşayan Metin Uçar uzun yıllardır kayalıkları bildiğini ve Çin Seddi'ne benzettiklerini belirterek, "Köyümüzün doğusundan 500 metre mesafeden kayalıklar başlıyor ve Zara ilçesine kadar uzanıyor. Yaklaşık 35-40 kilometre kadar bir uzunluğu var. Bazı yerlerde bu kayalık batıyor ve çıkıyor. Yüksekliği 50-60 metre yüksekliğine ulaşıyor. Elle yapılmış değil ama doğal, mucizevi bir yapı. Çin Seddi'ne benziyor" dedi.

Köy sakinlerinden Alparslan Bal ise "Bu Çin Seddi gibi görünen, kilometrelerce devam eden bir oluşum. Bunun özelliği iki tarafının da düz olması ve insan eliyle yapılmış gibi dümdüz duvar gibi gözükmesi. Yetkililerin bu yapının nasıl oluştuğunu araştırması gerektiğini düşünüyoruz. Çin Seddi insan eliyle yapılmış ama burası da doğal haliyle onu andırıyor. Buranın araştırılıp tarihe ışık tutulmasını ve turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.