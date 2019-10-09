09.10.2019 - 10:28 | | AA
Sivas'ta 4 FETÖ şüphelisi yakalandı!
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen örgütün askeri mahrem imamlarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.E, M.Ç, M.S.G. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.