Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan O.Ö, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aydoğan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Ekim ayında Pamukalle’yi 285 bin kişi ziyaret ettiUNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.