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20.08.2019 - 03:17| AA

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi kavşağında Bilal Hargün (32) yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpıştı.

Sivasta iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

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