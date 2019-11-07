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07.11.2019 - 13:58 | | DHA

Sivas'ta kan donduran olay! Haberi alınca yıkıldılar

Sivas'ta bunalıma girdiği öne sürülen M.G. (50), barakanın içinde kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Sivas'ta kan donduran olay! Haberi alınca yıkıldılar
Barakada kendini astı
Barakada kendini astı
Barakada kendini astı
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Olay, saat 11.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte asansör işi yapan evli, 2 çocuk babası M.G. girdiği bunalım sonucu evlerinin yakınındaki arazide bulunan yakınlarına ait barakaya gidip, kendini iple tavana astı. Haber alamayan yakınları, girdikleri barakada, M.G.'yi tavana asılı buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları sinir krizi geçirirken, polisin incelemesinin ardından M.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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