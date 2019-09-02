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02.09.2019 - 12:57| DHA

Sivas'ta kene kabusu geri döndü!

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören çiftçi Önder Tek (54), hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene kabusu geri döndü!

Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde yaşayan 4 çocuk babası Önder Tek, Kurban Bayramı'nın birinci günü banyo yaptığı sırada fayans üzerine kene düştüğünü fark etti. Birkaç gün sonra rahatsızlanan Tek, kanama ve yüksek ateş şikayeti ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan Tek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi. Tek'in cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

 

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