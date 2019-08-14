MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSivas'ta, nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü
14.08.2019 - 15:37| DHA

Sivas'ta, nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan alaca sansar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ta, nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

Kangal'a bağlı Etyemez köyü yakınlarındaki arazide fotoğraf çeken Şeyhhamit Karakuş, taşların arasında hayvanın yattığını gördü. Cep telefonu kamerasıyla görüntüsünü çeken Karakuş, daha sonra hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar olduğunu belirledi. Alaca sansar, ardından bulunduğu yerden uzaklaşarak, gözden kayboldu. Alaca sansarın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü ilgi gördü.

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

Dönüş trafiği başladı! TEM kilit

Dönüş trafiği başladı! TEM kilit

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdiler

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdiler

Sıradaki Haber